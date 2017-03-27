Задержанные в Минске 25 марта двое граждан РФ подвергнуты административному аресту на 12 суток

Россияне, задержанные в Минске во время несанкционированной акции оппозиции в День воли, 25 марта, получили по 12 суток административного ареста, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" заведующий консульским отделом посольства России в Белоруссии Игорь Карягин.
"Есть у нас информация по двум гражданам (России - ИФ), которые были задержаны за нарушение правил проведения массовых мероприятий. По 12 суток им дали административного ареста", - сказал И.Карягин.
Согласно данным белорусского незарегистрированного правозащитного центра "Весна", в понедельник в Минске были осуждены граждане России Алексей Полихович и Ольга Рощина.
По информации И.Карягина, после разбирательства были отпущены двое граждан России, задержанных 25 марта в Могилевском районе. В их автомобиле были обнаружены сигнально-шумовые и пневматические пистолеты, фонарь с электрошокером "Молния", два комплекта защитной экипировки мотоциклиста и флаг Украины. "Пневматику отобрали, насколько я знаю, выяснили обстоятельства, и они продолжили свою поездку в Брест, куда и направлялись", - отметил заведующий консульским отделом.
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