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СНГ 27.03.2017 15:12

Задержанные в Минске 25 марта двое граждан РФ подвергнуты административному аресту на 12 суток

Россияне, задержанные в Минске во время несанкционированной акции оппозиции в День воли, 25 марта, получили по 12 суток административного ареста, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" заведующий консульским отделом посольства России в Белоруссии Игорь Карягин.

"Есть у нас информация по двум гражданам (России - ИФ), которые были задержаны за нарушение правил проведения массовых мероприятий. По 12 суток им дали административного ареста", - сказал И.Карягин.

Согласно данным белорусского незарегистрированного правозащитного центра "Весна", в понедельник в Минске были осуждены граждане России Алексей Полихович и Ольга Рощина.

По информации И.Карягина, после разбирательства были отпущены двое граждан России, задержанных 25 марта в Могилевском районе. В их автомобиле были обнаружены сигнально-шумовые и пневматические пистолеты, фонарь с электрошокером "Молния", два комплекта защитной экипировки мотоциклиста и флаг Украины. "Пневматику отобрали, насколько я знаю, выяснили обстоятельства, и они продолжили свою поездку в Брест, куда и направлялись", - отметил заведующий консульским отделом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯНЕ, ЗАДЕРЖАНИЕ, ПРИГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]