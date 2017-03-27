Жертвами крушения вертолета Ми-2 в Донбассе 26 марта стали пять украинских офицеров

Трое членов экипажа и два пассажира, которые погибли в минувшее воскресенье в результате крушения вертолета Ми-2 в районе населенного пункта Малиновка недалеко от Краматорска, были офицерами Вооруженных сил Украины, сообщил представитель министерства обороны Андрей Лысенко.

"Трое членов экипажа и двое пассажиров погибли. Установлено, что падение воздушного судна произошло вследствие столкновения с линией электропередачи. Все пятеро погибших - офицеры Вооруженных сил Украины", - сообщил А.Лысенко в Киеве в понедельник.

Он отметил, что выводы о падении вертолета в результате столкновения с ЛЭП сделала комиссия, которая работала на месте: обследовала обломки воздушного судна и собирала свидетельства очевидцев.

Как сообщалось, 26 марта в районе населенного пункта Малиновка, расположенном недалеко от Краматорска, разбился украинский военный вертолет Ми-2.

По одной из предварительных версий, падение воздушного судна произошло в результате столкновения с линией электропередач.