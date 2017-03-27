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СНГ 27.03.2017 15:30

Жертвами крушения вертолета Ми-2 в Донбассе 26 марта стали пять украинских офицеров

Трое членов экипажа и два пассажира, которые погибли в минувшее воскресенье в результате крушения вертолета Ми-2 в районе населенного пункта Малиновка недалеко от Краматорска, были офицерами Вооруженных сил Украины, сообщил представитель министерства обороны Андрей Лысенко.

"Трое членов экипажа и двое пассажиров погибли. Установлено, что падение воздушного судна произошло вследствие столкновения с линией электропередачи. Все пятеро погибших - офицеры Вооруженных сил Украины", - сообщил А.Лысенко в Киеве в понедельник.

Он отметил, что выводы о падении вертолета в результате столкновения с ЛЭП сделала комиссия, которая работала на месте: обследовала обломки воздушного судна и собирала свидетельства очевидцев.

Как сообщалось, 26 марта в районе населенного пункта Малиновка, расположенном недалеко от Краматорска, разбился украинский военный вертолет Ми-2.

По одной из предварительных версий, падение воздушного судна произошло в результате столкновения с линией электропередач.

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Тэги: УКРАИНА, ВЕРТОЛЕТ, КРУШЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]