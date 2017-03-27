РФ призывает к координации действий при освобождении Ракки - Лавров

Москва призывает к координации действий всех сторон в процессе освобождения от террористов Ракки на севере Сирии, партнеры в Вашингтоне уже начинают осознавать эту необходимость, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы выступаем за то, чтобы и те, кто приглашен законным правительством (Сирии - ИФ), и те, кто находится там без такого приглашения, но объявил своей целью борьбу с террористами, чтобы все они начали координировать свои действия, это включает и координацию, конечно же, с сирийским правительством", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в понедельник.
"Все то, что происходит сейчас по линии курдских ополченцев, американского спецназа, все, что происходит по освобождению подступов к террористической столице в Сирии - Ракке -, мы через эту призму рассматриваем. Пока координация оставляет желать лучшего", - подчеркнул министр.
"Но, есть основания полагать, что понимание исправления этой ситуации уже проникает в умы наших партнеров, в том числе американских", - добавил С.Лавров, выразив надежду, что цель борьбы с терроризмом в Сирии будет преобладать над желанием получить геополитические преимущества.
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