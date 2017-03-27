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СНГ 27.03.2017 15:42

РФ призывает к координации действий при освобождении Ракки - Лавров

Москва призывает к координации действий всех сторон в процессе освобождения от террористов Ракки на севере Сирии, партнеры в Вашингтоне уже начинают осознавать эту необходимость, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы выступаем за то, чтобы и те, кто приглашен законным правительством (Сирии - ИФ), и те, кто находится там без такого приглашения, но объявил своей целью борьбу с террористами, чтобы все они начали координировать свои действия, это включает и координацию, конечно же, с сирийским правительством", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в понедельник.

"Все то, что происходит сейчас по линии курдских ополченцев, американского спецназа, все, что происходит по освобождению подступов к террористической столице в Сирии - Ракке -, мы через эту призму рассматриваем. Пока координация оставляет желать лучшего", - подчеркнул министр.

"Но, есть основания полагать, что понимание исправления этой ситуации уже проникает в умы наших партнеров, в том числе американских", - добавил С.Лавров, выразив надежду, что цель борьбы с терроризмом в Сирии будет преобладать над желанием получить геополитические преимущества.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, СИРИЯ, РАККА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]