AzerGold отбирает подрядчика для бурения на месторождении медно-пирротиновых руд Мазымчай

ЗАО «AzerGold» отбирает компанию для выполнения буровых работ на месторождении медно-пирротиновых руд Мазымчай в Балакенском районе (северо-запад Азербайджана), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

Кроме того, «AzerGold» отбирает подрядчика для составления документа первичных исследований в рамках подготовки к эксплуатации колчеданно-полиметаллического месторождения Филизчай в Балаканском районе республики.

Отборы проводятся методом открытого тендера.

По каждому из тендеров компании могут представить в общество свои предложения до 8 мая 2017 года. Тендерная процедура состоится 10 мая.

ЗАО «AzerGold» было создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

В 2016 году «AzerGold» завершил процесс получения лицензий и разрешений, необходимых для ведения деятельности на рудных месторождениях. В частности, 23 декабря 2016 года общество получило лицензию на ведение горнорудных работ и на бурение.

Н.Аббасова