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Транспорт и связь 27.03.2017 14:45

Премьеры стран ГУАМ обсудят в Киеве транспортные коридоры и зону свободной торговли

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили примет участие в заседании глав правительств стран-членов Организации за демократию и экономическое сотрудничество - ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия, ГУАМ) в Киеве.

Как сообщает пресс-служба грузинского премьера, по итогам заседания планируется подписать ряд документов.

Премьер-министры стран ГУАМ примут также участие в бизнес-форуме, который организован Торгово-промышленной палатой Грузии.

"В рамках первой панели мероприятия его участники обсудят перспективы зоны свободной торговли ГУАМ, а на второй панели разговор будет идти о транспортных коридорах ГУАМ", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что с грузинской стороны на форуме будут представлены около 20 компаний, в том числе транспортные, строительные, а также работающие в сфере легкой промышленности, дистрибуции и фармацевтики.

По информации пресс-службы, глава правительства Грузии в рамках рабочего визита на Украину проведет двусторонние встречи с украинским и молдавским коллегами Владимиром Гройсманом и Павлом Филипом.

ГУАМ - региональная организация, созданная в 1997 году Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдавией. В 2017 году председательствует в организации Грузия.

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Тэги: ГРУЗИЯ, УКРАИНА, ГУАМ, ПРЕМЬЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]