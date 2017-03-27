Премьеры стран ГУАМ обсудят в Киеве транспортные коридоры и зону свободной торговли

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили примет участие в заседании глав правительств стран-членов Организации за демократию и экономическое сотрудничество - ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия, ГУАМ) в Киеве.

Как сообщает пресс-служба грузинского премьера, по итогам заседания планируется подписать ряд документов.

Премьер-министры стран ГУАМ примут также участие в бизнес-форуме, который организован Торгово-промышленной палатой Грузии.

"В рамках первой панели мероприятия его участники обсудят перспективы зоны свободной торговли ГУАМ, а на второй панели разговор будет идти о транспортных коридорах ГУАМ", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что с грузинской стороны на форуме будут представлены около 20 компаний, в том числе транспортные, строительные, а также работающие в сфере легкой промышленности, дистрибуции и фармацевтики.

По информации пресс-службы, глава правительства Грузии в рамках рабочего визита на Украину проведет двусторонние встречи с украинским и молдавским коллегами Владимиром Гройсманом и Павлом Филипом.

ГУАМ - региональная организация, созданная в 1997 году Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдавией. В 2017 году председательствует в организации Грузия.