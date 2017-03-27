Гражданин Ирана пытался пронести во внутренних органах в Азербайджан около 165 гр. героина

Азербайджанские таможенники предотвратили попытку незаконного проноса на территорию республики около 165 гр. героина, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Азербайджана.

«Сотрудниками таможенного поста «Гоша тепе» Билясуварского таможенного управления во внутренних органах гражданина Ирана были обнаружены три упаковки героина, еще одна упаковка наркотика была обнаружена в его нижнем белье. Общий вес обнаруженного героина составил 164,915 г», - отмечает ГТК.

Контрабандист добирался до таможенного поста пешим ходом.

Р.Бабаев