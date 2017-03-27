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Происшествия 27.03.2017 14:46

Гражданин Ирана пытался пронести во внутренних органах в Азербайджан около 165 гр. героина

Азербайджанские таможенники предотвратили попытку незаконного проноса на территорию республики около 165 гр. героина, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Азербайджана.

«Сотрудниками таможенного поста «Гоша тепе» Билясуварского таможенного управления во внутренних органах гражданина Ирана были обнаружены три упаковки героина, еще одна упаковка наркотика была обнаружена в его нижнем белье. Общий вес обнаруженного героина составил 164,915 г», - отмечает ГТК.

Контрабандист добирался до таможенного поста пешим ходом.

Р.Бабаев

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]