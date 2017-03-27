Дресс-код United Airlines для пассажиров стал поводом для скандала

United Airlines, четвертая по объему пассажирских перевозок авиакомпания США, снова стала темой бурных обсуждений в соцсетях: в воскресенье в международном аэропорту Денвера сотрудники авиаперевозчика не пустили двух девочек на рейс в Миннеаполис из-за того, что на них были леггинсы.

Клиенты компании, включая целый ряд знаменитостей, заявили, что готовы отказаться от ее рейсов из-за смехотворных правил в отношении внешнего вида пассажиров, пишет The Guardian.

Сотрудница компании настаивала на том, что девушки должны переодеться, иначе она не сможет пустить их на борт. По правилам United Airlines, на борт могут быть не допущены "босые или не одетые должным образом" пассажиры. Но что именно означает данная формулировка, в правилах не поясняется.

Позже United Airlines обнародовала заявление в Twitter, в котором сообщила, что девушки летели не по обычном билетам, а по бесплатным проездным, которые предоставляются сотрудникам компании, их друзьям и родственникам при наличии свободных мест на борту. Такие пассажиры считаются представителями United Airlines и поэтому должны следовать дресс-коду компании - более жесткому, чем пожелания, предъявляемые к одежде обычных пассажиров.

"Наших обычных пассажиров не могут не пустить на борт самолета из-за того, что они в леггинсах", - сказал The Washington Post представитель авиакомпании Джонатан Герин.

United Airlines полнее описала правила для пассажиров, пользующихся льготными билетами: также запрещены топы с открытым животом, пижамы, купальные костюмы, мини-юбки и шорты выше колена более чем на 8 см, грязная и порванная одежда, а также одежда, сквозь которую видно нижнее белье.