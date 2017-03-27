Дресс-код United Airlines для пассажиров стал поводом для скандала

United Airlines, четвертая по объему пассажирских перевозок авиакомпания США, снова стала темой бурных обсуждений в соцсетях: в воскресенье в международном аэропорту Денвера сотрудники авиаперевозчика не пустили двух девочек на рейс в Миннеаполис из-за того, что на них были леггинсы.
Клиенты компании, включая целый ряд знаменитостей, заявили, что готовы отказаться от ее рейсов из-за смехотворных правил в отношении внешнего вида пассажиров, пишет The Guardian.
Сотрудница компании настаивала на том, что девушки должны переодеться, иначе она не сможет пустить их на борт. По правилам United Airlines, на борт могут быть не допущены "босые или не одетые должным образом" пассажиры. Но что именно означает данная формулировка, в правилах не поясняется.
Позже United Airlines обнародовала заявление в Twitter, в котором сообщила, что девушки летели не по обычном билетам, а по бесплатным проездным, которые предоставляются сотрудникам компании, их друзьям и родственникам при наличии свободных мест на борту. Такие пассажиры считаются представителями United Airlines и поэтому должны следовать дресс-коду компании - более жесткому, чем пожелания, предъявляемые к одежде обычных пассажиров.
"Наших обычных пассажиров не могут не пустить на борт самолета из-за того, что они в леггинсах", - сказал The Washington Post представитель авиакомпании Джонатан Герин.
United Airlines полнее описала правила для пассажиров, пользующихся льготными билетами: также запрещены топы с открытым животом, пижамы, купальные костюмы, мини-юбки и шорты выше колена более чем на 8 см, грязная и порванная одежда, а также одежда, сквозь которую видно нижнее белье.
Американский посредник по Карабаху сообщил о наличии плана урегулирования конфликта, вокруг которого стороны ведут переговоры
Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Москве для подготовки двустороннего саммита по Карабаху - американский дипломат
Глава МИД Армении и посредники по Карабаху обсудили шаги по урегулированию конфликта
К 2027 году иностранные туристы будут ежегодно тратить в Азербайджане почти $6 млрд - WTTC
Гражданка Азербайджана пыталась пронести на территорию страны незадекларированные золотые изделия весом более 435 гр.
Гражданин Ирана пытался пронести во внутренних органах в Азербайджан около 165 гр. героина
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Президент Латвии прибыл в Тбилиси
ЕС осуждает строительство еврейских поселений на палестинской территории - Могерини
Президент Ирана Рухани прибыл в Москву, в понедельник намечена его встреча с Медведевым
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Группа компаний «Вейселоглу» стала спонсором Caspian Energy Forum Baku 2017
В Баку проходит фестиваль, посвященный празднику Новруз. Фоторепортаж
Азербайджанский город Гянджа стал культурной столицей Содружества Независимых Государств
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»