Афганские депутаты не смогли уволить министров силового блока

Нижняя палата парламента Афганистана (Волеси Джирга) в понедельник не смогла набрать достаточное число голосов для отправки в отставку министров силового блока страны.
Процедура импичмента была инициирована группой депутатов, недовольных деятельностью руководителей силовых структур, сложной военно-политической ситуацией и, в частности, недавним нападением группы террористов на военный госпиталь в Кабуле, в результате которого погибли 50 и были ранены несколько десятков человек.
В результате голосования за отставку руководителя Главного управления национальной безопасности Афганистана Масуми Станекзай проголосовали 66 депутатов, "против" - 129. Министр внутренних дел страны Тадж Мухаммад Джахед получил 120 голосов в свою поддержку, а министр обороны 106.
Часть заседания парламента по предложению главы спецслужбы проходила в закрытом режиме.
Накануне президент Афганистана Ашраф Гани пригрозил депутатам роспуском парламента в случае, если будет принято решение об отставке министров.
Глава национальной разведки сначала в присутствии СМИ рассказал о деятельности ведомства в целом, но после того, как его попросили проинформировать об активности террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в стране, потребовал объявить заседание закрытым.
Между тем в понедельник местные СМИ со ссылкой на начальника управления полиции провинции Джаузджан Рахматулло Туркистани сообщили о задержании командира вооруженной группы ИГ на северо-западе Афганистана. Сообщается, что командир вооруженной группы талибов, численностью в 50 человек, перешедший недавно на сторону ИГ, был задержан накануне в ходе спецоперации на территории уезда Дарзаб.
"Главарь террористов был задержан в результате засады, организованной сотрудниками управления безопасности провинции на территории уезда Дарзаб. Вместе с ним был задержан его телохранитель", - сообщил Р.Туркистани.
В прошедшую пятницу в уезде Дарзаб состоялись похороны трех местных жителей, переросшие в демонстрацию протеста. Убитые жители были ранее похищены боевиками ИГ. Их изувеченные тела позже были обнаружены в колодце.
Жители Дарзаба потребовали от властей провести операцию по ликвидации террористических групп на территории уезда, либо раздать оружие населению, чтобы оно само смогло защитить себя от вооруженных экстремистов.
Американский посредник по Карабаху сообщил о наличии плана урегулирования конфликта, вокруг которого стороны ведут переговоры
Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Москве для подготовки двустороннего саммита по Карабаху - американский дипломат
Глава МИД Армении и посредники по Карабаху обсудили шаги по урегулированию конфликта
Азербайджан более уязвим к снижению нефтяных цен, чем Казахстан - Moody`s
Курс манат/доллар на 28 марта - 1,7201 AZN/$1
Азербайджан в январе увеличил экспорт сжиженного газа в 25,5 раз
К 2027 году иностранные туристы будут ежегодно тратить в Азербайджане почти $6 млрд - WTTC
Гражданка Азербайджана пыталась пронести на территорию страны незадекларированные золотые изделия весом более 435 гр.
Гражданин Ирана пытался пронести во внутренних органах в Азербайджан около 165 гр. героина
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Группа компаний «Вейселоглу» стала спонсором Caspian Energy Forum Baku 2017
В Баку проходит фестиваль, посвященный празднику Новруз. Фоторепортаж
Азербайджанский город Гянджа стал культурной столицей Содружества Независимых Государств
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»