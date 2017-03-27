Афганские депутаты не смогли уволить министров силового блока

Нижняя палата парламента Афганистана (Волеси Джирга) в понедельник не смогла набрать достаточное число голосов для отправки в отставку министров силового блока страны.

Процедура импичмента была инициирована группой депутатов, недовольных деятельностью руководителей силовых структур, сложной военно-политической ситуацией и, в частности, недавним нападением группы террористов на военный госпиталь в Кабуле, в результате которого погибли 50 и были ранены несколько десятков человек.

В результате голосования за отставку руководителя Главного управления национальной безопасности Афганистана Масуми Станекзай проголосовали 66 депутатов, "против" - 129. Министр внутренних дел страны Тадж Мухаммад Джахед получил 120 голосов в свою поддержку, а министр обороны 106.

Часть заседания парламента по предложению главы спецслужбы проходила в закрытом режиме.

Накануне президент Афганистана Ашраф Гани пригрозил депутатам роспуском парламента в случае, если будет принято решение об отставке министров.

Глава национальной разведки сначала в присутствии СМИ рассказал о деятельности ведомства в целом, но после того, как его попросили проинформировать об активности террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в стране, потребовал объявить заседание закрытым.

Между тем в понедельник местные СМИ со ссылкой на начальника управления полиции провинции Джаузджан Рахматулло Туркистани сообщили о задержании командира вооруженной группы ИГ на северо-западе Афганистана. Сообщается, что командир вооруженной группы талибов, численностью в 50 человек, перешедший недавно на сторону ИГ, был задержан накануне в ходе спецоперации на территории уезда Дарзаб.

"Главарь террористов был задержан в результате засады, организованной сотрудниками управления безопасности провинции на территории уезда Дарзаб. Вместе с ним был задержан его телохранитель", - сообщил Р.Туркистани.

В прошедшую пятницу в уезде Дарзаб состоялись похороны трех местных жителей, переросшие в демонстрацию протеста. Убитые жители были ранее похищены боевиками ИГ. Их изувеченные тела позже были обнаружены в колодце.

Жители Дарзаба потребовали от властей провести операцию по ликвидации террористических групп на территории уезда, либо раздать оружие населению, чтобы оно само смогло защитить себя от вооруженных экстремистов.