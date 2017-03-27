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ТЭК 27.03.2017 15:23

Азеришыг отбирает аудитора в рамках проекта АБР

ОАО «Азеришыг» отбирает аудитора в рамках инвестиционной программы Азиатского банка развития (АБР) «Реконструкция электрораспределительной сети в Азербайджане», отмечается в сообщении общества.

Подрядчик должен провести аудит счетов первого проекта в рамках программы, охватывающего период с 31 декабря 2016 года по 31 декабря 2019 года. Отбор проводится методом открытого тендера. Крайний срок подачи заявок – 5 апреля 2017 года.

Как сообщалось, в мае 2015 года правительство Азербайджана и АБР подписали меморандум о взаимопонимании для реализации инвестиционной программы по улучшению электрораспределительной сети страны на общую сумму в $1 млрд.

Согласно меморандуму, АБР предоставит мультитраншовое финансирование в размере $750 млн, правительство Азербайджана - выделит $250 млн.

В июле 2016 года правительство Азербайджана и АБР подписали кредитное и гарантийное соглашения по первому траншу в размере $250 млн в рамках программы мультитраншевого финансирования для модернизации распределительных сетей республики.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества АБР предоставил Азербайджану кредитов и технической помощи на общую сумму свыше $2,1 млрд.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРИШЫГ, АБР, АУДИТОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]