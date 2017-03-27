Азеришыг отбирает аудитора в рамках проекта АБР

ОАО «Азеришыг» отбирает аудитора в рамках инвестиционной программы Азиатского банка развития (АБР) «Реконструкция электрораспределительной сети в Азербайджане», отмечается в сообщении общества.

Подрядчик должен провести аудит счетов первого проекта в рамках программы, охватывающего период с 31 декабря 2016 года по 31 декабря 2019 года. Отбор проводится методом открытого тендера. Крайний срок подачи заявок – 5 апреля 2017 года.

Как сообщалось, в мае 2015 года правительство Азербайджана и АБР подписали меморандум о взаимопонимании для реализации инвестиционной программы по улучшению электрораспределительной сети страны на общую сумму в $1 млрд.

Согласно меморандуму, АБР предоставит мультитраншовое финансирование в размере $750 млн, правительство Азербайджана - выделит $250 млн.

В июле 2016 года правительство Азербайджана и АБР подписали кредитное и гарантийное соглашения по первому траншу в размере $250 млн в рамках программы мультитраншевого финансирования для модернизации распределительных сетей республики.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества АБР предоставил Азербайджану кредитов и технической помощи на общую сумму свыше $2,1 млрд.

А.Ахундов