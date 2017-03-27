SOCAR начала бурение новой скважины на Нефтяных Камнях

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) начала бурение новой скважины на месторождении Нефтяные Камни, отмечается в информации на сайте компании.
Бурение скважины №2651 проектной глубиной 1,46 тыс. метров осуществляется с приэстакадной площадки №1637А.
По прогнозам геологов, ожидаемый суточный дебит данной скважины составит 10 тонн нефти и 1 тыс. кубометров газа.
Месторождение Нефтяные Камни разрабатывается с 1949 года.
Н.Аббасов
Американский посредник по Карабаху сообщил о наличии плана урегулирования конфликта, вокруг которого стороны ведут переговоры
Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Москве для подготовки двустороннего саммита по Карабаху - американский дипломат
Глава МИД Армении и посредники по Карабаху обсудили шаги по урегулированию конфликта
К 2027 году иностранные туристы будут ежегодно тратить в Азербайджане почти $6 млрд - WTTC
Гражданка Азербайджана пыталась пронести на территорию страны незадекларированные золотые изделия весом более 435 гр.
Гражданин Ирана пытался пронести во внутренних органах в Азербайджан около 165 гр. героина
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Президент Латвии прибыл в Тбилиси
ЕС осуждает строительство еврейских поселений на палестинской территории - Могерини
Президент Ирана Рухани прибыл в Москву, в понедельник намечена его встреча с Медведевым
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Группа компаний «Вейселоглу» стала спонсором Caspian Energy Forum Baku 2017
В Баку проходит фестиваль, посвященный празднику Новруз. Фоторепортаж
Азербайджанский город Гянджа стал культурной столицей Содружества Независимых Государств
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»