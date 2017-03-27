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ТЭК 27.03.2017 15:43

Производство автобензина в Азербайджане в январе-феврале увеличилось на 17%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в январе-феврале 2017 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 6,1% - до 401 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Согласно данным статистики, в январе-феврале 2017 года наблюдался рост в производстве автомобильного бензина на 17% - до 210,1 тыс. тонн, прямогонного бензина - на 21,9% - до 33,9 тыс. тонн, смазочных масел – в 3,3 раза, до 3 тыс. тонн, нефтяного кокса – в 3,9 раза, до 28,2 тыс. тонн.

Производство керосина за отчетный период сократилось на 7,3% - до 105,2 тыс. тонн, дизельного топлива – на 13,6% - до 316,4 тыс. тонн, топочного мазута – на 37% – до 144,9 тыс. тонн, нефтяного битума – на 44% - до 10,8 тыс. тонн

В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЕПРОДУКТЫ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]