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Карабахский конфликт 27.03.2017 15:44

Глава МИД Армении и посредники по Карабаху обсудили шаги по урегулированию конфликта

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян обсудил в понедельник в Ереване с сопредседателями Минской группы ОБСЕ процесс урегулирования карабахского конфликта.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, были обсуждены шаги по продвижению процесса урегулирования.

Стороны также указали на необходимость выполнения достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, ОБСЕ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]