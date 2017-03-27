Глава МИД Армении и посредники по Карабаху обсудили шаги по урегулированию конфликта

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян обсудил в понедельник в Ереване с сопредседателями Минской группы ОБСЕ процесс урегулирования карабахского конфликта.
Как сообщает пресс-служба МИД Армении, были обсуждены шаги по продвижению процесса урегулирования.
Стороны также указали на необходимость выполнения достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей.
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