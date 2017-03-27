Цены на нефть продолжают снижение в понедельник, Brent торгуется у $50,5

Нефть несколько усилила снижение в ходе торгов в понедельник на опасениях, что мировому рынку потребуется больше времени для сокращения запасов.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30уменьшилась на $0,27 (0,53%) - до $50,53 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел к этому времени на $0,4 (0,83%) - до $47,57 за баррель.

Фьючерсы завершили в минусе третью неделю за последний месяц на данных о росте запасов и добычи нефти в США, что нивелирует действия других нефтедобывающих стран по снижению предложения на рынке.

В пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что число нефтяных буровых установок в эксплуатации в США на минувшей неделе выросло на 21, до 652 единиц - максимума с 11 сентября 2015 года. Вместе с тем общее число действующих в США буровых установок увеличилось на 20 - до 809 единиц.

При этом добыча нефти в США поднялась до рекордных с февраля прошлого года 9,1 млн баррелей в сутки.

Между тем на минувших выходных пять стран ОПЕК присоединились к Оману, не являющемуся членом картеля, и заявили о необходимости продления соглашения о сокращении добычи после того, как срок его действия истечет в конце июня. Представители России отметили, что для принятия решения им потребуется больше времени.

Комитет по мониторингу соглашения о сокращении добычи объявил на заседании в Кувейте в минувшие выходные, что в апреле будет подготовлен анализ текущей ситуации на рынке нефти, на основании которого каждый из участников соглашения подготовит и пришлет в секретариат свою позицию по данному вопросу.

Окончательное решение, продлевать или нет соглашение, будет подготовлено на следующем заседании ОПЕК 25 мая.