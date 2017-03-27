Олланд пообещал не допустить победы национализма и экстремизма во Франции

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что его главная цель до истечения срока полномочий в качестве главы государства - не допустить победы популизма, национализма и экстремизма во всем мире и, в частности, во Франции.

"Я должен сделать так, чтобы популизм, национализм и экстремизм не смогли победить, в том числе в моей стране", - сказал Ф.Олланд журналистам в Сингапуре.

"Я буду продолжать стремиться говорить об этом столько, сколько могу, чтобы быть уверенным в том, что все, сделанное мной на посту президента, имело бы результат", - добавил он.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 23 апреля, второй - на 7 мая.