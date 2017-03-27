К 2027 году иностранные туристы будут ежегодно тратить в Азербайджане почти $6 млрд - WTTC

Около $6 млрд ежегодно будут тратить в Азербайджане иностранные туристы к 2027 году, говорится в мартовском отчете Всемирного совета по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council, WTTC).

«В 2016 году прямое влияние индустрии путешествий и туризма на ВВП Азербайджана составило 2 млрд 285,3 млн манатов ($1 млрд 437,3 млн по среднему курсу AZN/USD в 2016 году), или 4,1% ВВП», - отмечается в документе.

Организация ожидает, что в 2017 году прямое влияние данной индустрии на ВВП республики усилится и составит 7%, или 2 млрд 446,4 млн манатов, в период 2017-2027гг вырастет в среднем еще на 6,5% в год, достигнув отметки в 4 млрд 581,9 млн ($2 млрд 881,7 млн), или 5,9% ВВП.

«Данные цифры, прежде всего, отражают экономическую деятельность, произведенную такими участниками рынка, как отели, гостиницы, турагенты, авиакомпании, а также другие компании, предоставляющие услуги пассажироперевозок», - говорится в отчете.

По данным WTTC, полное влияние сектора туризма и путешествий (включая более широкий эффект от инвестиций и другие параметры) на ВВП Азербайджана в 2016 году составило 8 млрд 91,3 млн манатов ($5 млрд 88,9 млн), или 14,6% ВВП. Как ожидается, в 2017 году оно увеличится на 6,6% - до 8 млрд 622,8 млн манатов, и составит 15,3% ВВП. При этом к 2027 году данный показатель, согласно прогнозу организации, вырастет до 15 млрд 924,5 млн манатов ($10 млрд 15,4 млн), или 20,6% ВВП страны.

В организации отмечают, что развитие сектора туризма и путешествий оказывает положительное влияние на уровень занятости населения страны. Так, в 2016 году сектор обеспечил создание 171 тыс. рабочих мест, что составило 3,7% от общего уровня занятости населения. По прогнозам WTTC, в 2017 году данный показатель увеличится на 6%, к 2027 году – до 256 тыс. рабочих мест, и составит 5,6% от общего уровня занятости населения Азербайджана.

Полное же влияние индустрии туризма и путешествий на занятость (включая более широкие эффекты от инвестиций и пр.) было следующим: в 2016 году – 609 тыс. рабочих мест, или 13,2% общей занятости населения. Эксперты организации прогнозируют, что в текущем году сектор обеспечит создание 642 тыс. рабочих мест (рост на уровне 5,4%). При этом к 2027 году данный показатель достигнет 883 тыс. рабочих мест, что составит 13,9% от уровня занятости населения страны.

В организации указывают, что приток туристов в страну является ключевым компонентом прямого влияния индустрии туризма и путешествий на экономику страны.

По данным WTTC, в 2016 году показатель Visitor Exports («Расходы зарубежных посетителей») составил 4 млрд 552,2 млн манатов ($2 млрд 863 млн).

В World Travel & Tourism Council ожидают, что в 2017 году данный показатель увеличится на 8,1%, и страна привлечет 2 млн 758 тыс. иностранных туристов. В 2027 году будут ежегодно посещать уже 4 млн 254 тыс. туристов, которые будут тратить 9 млрд 205,3 млн манатов ($5 млрд 769,5 млн).

В документе также отмечается, что в 2016 году инвестиции в сектор туризма и путешествий Азербайджана составили 479,5 млн манатов. В 2017 году объем капиталовложений увеличится на 6,2%, а в следующие 10 лет – на 4,9% в год, достигнув отметки в 825,1 млн манатов.

Доля сектора туризма и путешествий в общем объеме национальных инвестиций повысится с 2,9% в 2017г до 3,3% в 2027 году.

Р.Бабаев