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СНГ 27.03.2017 17:05

Путин рассчитывает на позитивное развитие российско-сербских отношений

Президент России Владимир Путин надеется, что отношения между РФ и Сербией будут развиваться позитивно.

"Мы уверены, что выборы, проходящие в сегодняшних условиях, в сегодняшней Сербии будут проведены на самом высоком уровне. Желаем успеха действующей власти", - заявил президент РФ в понедельник на встрече с премьер-министром Сербии Александром Вучичем в Кремле.

"Как бы ни развивалась политическая ситуация, у нас нет сомнения в том, что отношения между нашими странами будут развиваться так же позитивно, так же в духе дружбы, в которой сложился, который характеризует наши отношения за последние годы", - добавил он.

"Мне бы очень хотелось с вами обсудить ситуацию в регионе, потому что, как нам представляется, По некоторым внешним признакам, мы видим некоторое даже обострение. Хотел бы с вами обо всем этом поговорить", - сказал также Путин.

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Тэги: РОССИЯ, СЕРБИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]