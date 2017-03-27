Путин рассчитывает на позитивное развитие российско-сербских отношений

Президент России Владимир Путин надеется, что отношения между РФ и Сербией будут развиваться позитивно.
"Мы уверены, что выборы, проходящие в сегодняшних условиях, в сегодняшней Сербии будут проведены на самом высоком уровне. Желаем успеха действующей власти", - заявил президент РФ в понедельник на встрече с премьер-министром Сербии Александром Вучичем в Кремле.
"Как бы ни развивалась политическая ситуация, у нас нет сомнения в том, что отношения между нашими странами будут развиваться так же позитивно, так же в духе дружбы, в которой сложился, который характеризует наши отношения за последние годы", - добавил он.
"Мне бы очень хотелось с вами обсудить ситуацию в регионе, потому что, как нам представляется, По некоторым внешним признакам, мы видим некоторое даже обострение. Хотел бы с вами обо всем этом поговорить", - сказал также Путин.
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