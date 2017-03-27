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Регион 27.03.2017 17:12

Президент Грузии все-таки подписал закон "о прослушке"

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в понедельник подписал закон "о прослушке", на который 20 марта наложил вето, однако парламент большинством голосов преодолел его.

"Президент с уважением относится к решению Конституционного суда задействовать закон "о прослушке" с 31 марта 2017 года, и, несмотря на то, что парламент не учел его мотивированные замечания по данному закону и преодолел наложенное вето, президент подписал закон в том виде, в каком его утвердил парламент", - заявила в понедельник на брифинге парламентский секретарь президента Анна Долидзе.

Вместе с тем она отметила, что президент продолжит консультации со всеми лицами и группами, которые продолжают попытки изменить закон "о прослушке".

Мотивированные замечания президента в отношении этого закона касались создаваемого Оперативно-технического агентства, которое с помощью технических средств будет осуществлять слежку. В частности, президент предлагал подчинить агентство непосредственно премьер-министру, а не Службе госбезопасности. Президент также отметил необходимость уточнения финансовых расходов на создание и функционирование агентства.

В грузинской оппозиции считают, что подчинение Оперативно-технического агентства Службе госбезопасности означает абсолютный контроль спецслужб над личной информацией граждан.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, "ПРОСЛУШКА", ЗАКОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]