Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Москве для подготовки двустороннего саммита по Карабаху - американский дипломат

Главы МИД Азербайджана и Армении готовят встречу президентов двух республик по вопросу карабахского урегулирования, заявил американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд.

"Ведется определенная работа по созданию соответствующих условий для встречи президентов Азербайджана и Армении. В ближайшем будущем, не спустя месяцы, а очень скоро главы МИД встретятся в Москве для организации встречи президентов", - сказал Р.Хогланд на пресс-конференции в Ереване в понедельник.

По его словам, на встречах в Баку и Ереване посредники выступили с одним и тем же посланием.

"Скоро исполнится год, когда на границе произошло насилие (апрельская война - ИФ). Наше послание следующее: этот год должен быть ознаменован встречей за столом переговоров, а не на поле боя", - отметил Р.Хогланд.