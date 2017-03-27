Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7201 EUR   1.8654 RUR   0.0302 GBR   2.1549 TRY   0.4771

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.97 Brent   50.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° Завтра 10° 29 Мар 13° 30 Мар 13°

Карабахский конфликт 27.03.2017 16:52

Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Москве для подготовки двустороннего саммита по Карабаху - американский дипломат

Главы МИД Азербайджана и Армении готовят встречу президентов двух республик по вопросу карабахского урегулирования, заявил американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд.

"Ведется определенная работа по созданию соответствующих условий для встречи президентов Азербайджана и Армении. В ближайшем будущем, не спустя месяцы, а очень скоро главы МИД встретятся в Москве для организации встречи президентов", - сказал Р.Хогланд на пресс-конференции в Ереване в понедельник.

По его словам, на встречах в Баку и Ереване посредники выступили с одним и тем же посланием.

"Скоро исполнится год, когда на границе произошло насилие (апрельская война - ИФ). Наше послание следующее: этот год должен быть ознаменован встречей за столом переговоров, а не на поле боя", - отметил Р.Хогланд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, САММИТ, ПОДГОТОВКА


Похожие новости


Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Армения за минувшие сутки подвергла минометному обстрелу позиции ВС Азербайджана – Минобороны Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов 117 раз – Минобороны Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана 126 раз - Минобороны Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана 143 раза - Минобороны Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана 128 раз - Минобороны

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]