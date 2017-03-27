ЕС осуждает строительство еврейских поселений на палестинской территории - Могерини

ЕС решительно выступает против строительства новых еврейских поселений на палестинских территориях, заявила в понедельник высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.

"ЕС решительно выступает против политики строительства новых поселений со стороны Израиля и сноса палестинских структур. По мнению ЕС, поселения противоречат международному законодательству, и это не изменилось в нашей политике", - сказала Ф.Могерини на совместной пресс-конференции с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

По ее словам, "мир между Израилем и Палестиной является главным приоритетом для ЕС и он останется главным приоритетом нашей политической повестки".

"Мы поддерживаем присутствие палестинцев в восточном Иерусалиме в политическом и финансовом отношении", - отметила Ф.Могерини.