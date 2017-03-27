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Дальнее зарубежье 27.03.2017 17:30

ЕС осуждает строительство еврейских поселений на палестинской территории - Могерини

ЕС решительно выступает против строительства новых еврейских поселений на палестинских территориях, заявила в понедельник высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.

"ЕС решительно выступает против политики строительства новых поселений со стороны Израиля и сноса палестинских структур. По мнению ЕС, поселения противоречат международному законодательству, и это не изменилось в нашей политике", - сказала Ф.Могерини на совместной пресс-конференции с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

По ее словам, "мир между Израилем и Палестиной является главным приоритетом для ЕС и он останется главным приоритетом нашей политической повестки".

"Мы поддерживаем присутствие палестинцев в восточном Иерусалиме в политическом и финансовом отношении", - отметила Ф.Могерини.

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Тэги: ЕС, МОГЕРИНИ, БЛИЖВОСТОК, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]