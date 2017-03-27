Президент и премьер-министр Италии могут весной посетить Россию - глава МИД Альфано

Президент Италии Серджо Маттарелла планирует в течение нескольких недель посетить Россию, заявил в понедельник министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано на встрече с вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем.
Кроме того, запланирован визит главы правительства Италии Паоло Джентилони.
"В течение ближайших недель запланирован визит в Москву президента нашей страны. После Россию посетит премьер-министр", - сказал А.Альфано.
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Аргентины
Посредники Минской группы ОБСЕ и президент Армении обсудили вопросы урегулирования карабахского конфликта
Минская группа ОБСЕ рассматривает возможность обращения в будущем в ООН по вопросу Карабахского конфликта
Казахстан отправил первый груз из порта Курык в Азербайджан
Азербайджан более уязвим к снижению нефтяных цен, чем Казахстан - Moody`s
К 2027 году иностранные туристы будут ежегодно тратить в Азербайджане почти $6 млрд - WTTC
Гражданка Азербайджана пыталась пронести на территорию страны незадекларированные золотые изделия весом более 435 гр.
Гражданин Ирана пытался пронести во внутренних органах в Азербайджан около 165 гр. героина
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Группа компаний «Вейселоглу» стала спонсором Caspian Energy Forum Baku 2017
В Баку проходит фестиваль, посвященный празднику Новруз. Фоторепортаж
Азербайджанский город Гянджа стал культурной столицей Содружества Независимых Государств
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»