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Дальнее зарубежье 27.03.2017 18:19

Президент и премьер-министр Италии могут весной посетить Россию - глава МИД Альфано

Президент Италии Серджо Маттарелла планирует в течение нескольких недель посетить Россию, заявил в понедельник министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано на встрече с вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем.

Кроме того, запланирован визит главы правительства Италии Паоло Джентилони.

"В течение ближайших недель запланирован визит в Москву президента нашей страны. После Россию посетит премьер-министр", - сказал А.Альфано.

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Тэги: РОССИЯ, ИТАЛИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]