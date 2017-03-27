Президент и премьер-министр Италии могут весной посетить Россию - глава МИД Альфано

Президент Италии Серджо Маттарелла планирует в течение нескольких недель посетить Россию, заявил в понедельник министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано на встрече с вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем.

Кроме того, запланирован визит главы правительства Италии Паоло Джентилони.

"В течение ближайших недель запланирован визит в Москву президента нашей страны. После Россию посетит премьер-министр", - сказал А.Альфано.