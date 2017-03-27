В случае избрания президентом Ле Пен обещает провести референдум о выходе страны из еврозоны

Кандидат в президенты Франции от правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен вновь заявила, что в случае избрания президентом, намерена провести референдум о выходе страны из еврозоны.

При этом она отметила, что если французы не поддержат эту инициативу, то она уйдет с поста президента, сообщило в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

Если французы проголосуют против выхода из еврозоны, "они выберут форму власти, навязанную Европейским союзом", отметила она.

"Это также будет означать, что 70% моего проекта будет невозможно воплотить в жизнь", - добавила М.Ле Пен.

Ранее сообщалось, что согласно результатам опроса компании Opinionway-Orpi, М.Ле Пен может рассчитывать на поддержку 26% опрошенных, тогда как ее ближайший соперник - кандидат от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон может получить 24% голосов.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 23 апреля, второй - на 7 мая.