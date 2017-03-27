Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7201 EUR   1.8654 RUR   0.0302 GBR   2.1549 TRY   0.4771

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.97 Brent   50.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° Завтра 10° 29 Мар 13° 30 Мар 13°

Дальнее зарубежье 27.03.2017 18:01

В случае избрания президентом Ле Пен обещает провести референдум о выходе страны из еврозоны

Кандидат в президенты Франции от правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен вновь заявила, что в случае избрания президентом, намерена провести референдум о выходе страны из еврозоны.

При этом она отметила, что если французы не поддержат эту инициативу, то она уйдет с поста президента, сообщило в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

Если французы проголосуют против выхода из еврозоны, "они выберут форму власти, навязанную Европейским союзом", отметила она.

"Это также будет означать, что 70% моего проекта будет невозможно воплотить в жизнь", - добавила М.Ле Пен.

Ранее сообщалось, что согласно результатам опроса компании Opinionway-Orpi, М.Ле Пен может рассчитывать на поддержку 26% опрошенных, тогда как ее ближайший соперник - кандидат от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон может получить 24% голосов.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 23 апреля, второй - на 7 мая.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, НАЦФРОНТ, ЕВРОЗОНА, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Ле Пен: французские банки дают деньги всем кандидатам в президенты, кроме меня Жан-Мари Ле Пен, исключенный из рядов основанного им "Национального фронта", винит в этом свою дочь Марин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]