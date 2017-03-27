Аббас надеется на сотрудничество с США и ЕС в деле урегулирования ближневосточной проблемы

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас в понедельник выразил желание работать вместе с США и Евросоюзом для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

Мы рассчитываем на работу с администрацией США под руководством Дональда Трампа с целью достижения мира, а также на продолжение координации между нами и ЕС, который играет ключевую роль в установлении мира в регионе, сказал он в Брюсселе на совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.

При этом М.Аббас упомянул о телефонном разговоре с Д.Трампом 10 марта, в ходе которого палестинский лидер выразил готовность к мирному соглашению с Израилем и принял приглашение американского президента приехать в Вашингтон.