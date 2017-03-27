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Дальнее зарубежье 27.03.2017 18:32

Аббас надеется на сотрудничество с США и ЕС в деле урегулирования ближневосточной проблемы

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас в понедельник выразил желание работать вместе с США и Евросоюзом для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

Мы рассчитываем на работу с администрацией США под руководством Дональда Трампа с целью достижения мира, а также на продолжение координации между нами и ЕС, который играет ключевую роль в установлении мира в регионе, сказал он в Брюсселе на совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.

При этом М.Аббас упомянул о телефонном разговоре с Д.Трампом 10 марта, в ходе которого палестинский лидер выразил готовность к мирному соглашению с Израилем и принял приглашение американского президента приехать в Вашингтон.

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Тэги: ПАЛЕСТИНА, ЕС, США, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]