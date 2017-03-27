Президент Ирана Рухани прибыл в Москву, в понедельник намечена его встреча с Медведевым

Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани прибыл с официальным визитом в Москву, передаёт корреспондент "Интерфакса".
Президентский борт приземлился в аэропорту "Внуково-2" в понедельник, у трапа вдоль красной дорожки был выстроен почетный караул и подняты флаги двух стран.
Делегацию встречают представители МИД России, в том числе заместитель министра Василий Небензя.
Позднее в понедельник запланирована встреча Х.Рухани с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Как ожидается, будет обсуждаться вопрос о преференциальном торговом режиме между Евразийским экономическим союзом и Ираном.
Кроме того, Д.Медведев и Х.Рухани" рассмотрят текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, энергетике, промышленности и сельском хозяйстве, обсудят ход реализации крупных совместных проектов в различных областях".
Как сообщалось, Х.Рухани посещает Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина, встреча глав государств состоится во вторник, 28 марта.
"В ходе переговоров планируется рассмотреть весь комплекс вопросов российско-иранского сотрудничества. Особое внимание предполагается уделить перспективам расширения торгово-экономических и инвестиционных связей, в том числе в контексте реализации крупных совместных проектов в сфере энергетики и транспортной инфраструктуры", - сообщила ранее пресс-служба Кремля.
В сообщении отмечалось, что В.Путин и Х.Рухани "продолжат обмен мнениями по актуальным темам мировой и региональной повестки дня".
По итогам переговоров будет подписан ряд двусторонних документов.
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