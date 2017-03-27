Экс-представитель Белого дома Эрнест переходит на ТВ

Бывший пресс-секретарь Белого дома США Джош Эрнест перейдет на работу в должности политического аналитика на телеканалах Эн-Би-Си Ньюс и Эм-Эс-Эн-Би-Си, сообщает в понедельник новостной портал Axios.
"Джош (Эрнест - ИФ) десять лет проработал с (экс-президентом США - ИФ) Бараком Обамой, и в 2014-2017 годах работал пресс-секретарем Белого дома", - говорится в послании президента Эн-Би-Си Ньюс Ноа Оппенхайма.
Как в свою очередь отмечает американское издание "Хилл", два других бывших представителя Белого дома - Джей Карни и Роберт Гиббс - также перешли на работу на телевидение - на телеканалы Си-Эн-Эн и Эм-Эс-Эн-Би-Си.
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Аргентины
Посредники Минской группы ОБСЕ и президент Армении обсудили вопросы урегулирования карабахского конфликта
Минская группа ОБСЕ рассматривает возможность обращения в будущем в ООН по вопросу Карабахского конфликта
Казахстан отправил первый груз из порта Курык в Азербайджан
Азербайджан более уязвим к снижению нефтяных цен, чем Казахстан - Moody`s
К 2027 году иностранные туристы будут ежегодно тратить в Азербайджане почти $6 млрд - WTTC
Гражданка Азербайджана пыталась пронести на территорию страны незадекларированные золотые изделия весом более 435 гр.
Гражданин Ирана пытался пронести во внутренних органах в Азербайджан около 165 гр. героина
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Группа компаний «Вейселоглу» стала спонсором Caspian Energy Forum Baku 2017
В Баку проходит фестиваль, посвященный празднику Новруз. Фоторепортаж
Азербайджанский город Гянджа стал культурной столицей Содружества Независимых Государств
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»