Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7201 EUR   1.8654 RUR   0.0302 GBR   2.1549 TRY   0.4771

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.97 Brent   50.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° Завтра 10° 29 Мар 13° 30 Мар 13°

Дальнее зарубежье 27.03.2017 18:46

Экс-представитель Белого дома Эрнест переходит на ТВ

Бывший пресс-секретарь Белого дома США Джош Эрнест перейдет на работу в должности политического аналитика на телеканалах Эн-Би-Си Ньюс и Эм-Эс-Эн-Би-Си, сообщает в понедельник новостной портал Axios.

"Джош (Эрнест - ИФ) десять лет проработал с (экс-президентом США - ИФ) Бараком Обамой, и в 2014-2017 годах работал пресс-секретарем Белого дома", - говорится в послании президента Эн-Би-Си Ньюс Ноа Оппенхайма.

Как в свою очередь отмечает американское издание "Хилл", два других бывших представителя Белого дома - Джей Карни и Роберт Гиббс - также перешли на работу на телевидение - на телеканалы Си-Эн-Эн и Эм-Эс-Эн-Би-Си.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, БЕЛЫЙ/ДОМ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, РАБОТА


Похожие новости


Телеведущая Лора Ингрэм может стать пресс-секретарем Белого дома - СМИ Впервые за 40 лет в Белом доме разрешили фотографировать во время экскурсий Экскурсии для туристов по Белому дому временно прекращены

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]