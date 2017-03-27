Экс-представитель Белого дома Эрнест переходит на ТВ

Бывший пресс-секретарь Белого дома США Джош Эрнест перейдет на работу в должности политического аналитика на телеканалах Эн-Би-Си Ньюс и Эм-Эс-Эн-Би-Си, сообщает в понедельник новостной портал Axios.

"Джош (Эрнест - ИФ) десять лет проработал с (экс-президентом США - ИФ) Бараком Обамой, и в 2014-2017 годах работал пресс-секретарем Белого дома", - говорится в послании президента Эн-Би-Си Ньюс Ноа Оппенхайма.

Как в свою очередь отмечает американское издание "Хилл", два других бывших представителя Белого дома - Джей Карни и Роберт Гиббс - также перешли на работу на телевидение - на телеканалы Си-Эн-Эн и Эм-Эс-Эн-Би-Си.