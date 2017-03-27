Визит главы МИД Британии в Москву отложен

Визит главы Форин офиса Бориса Джонсона в Москву перенесен на некоторое время.

"К сожалению, мы вынуждены отложить визит министра иностранных дел Великобритании в Россию, запланированный в этом месяце, в связи с изменениями в расписании встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе посольства в РФ.

В пресс-службе добавили, что министр иностранных дел с нетерпением ждёт возможности совершить визит как можно скорее.