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СНГ 27.03.2017 19:01

Визит главы МИД Британии в Москву отложен

Визит главы Форин офиса Бориса Джонсона в Москву перенесен на некоторое время.

"К сожалению, мы вынуждены отложить визит министра иностранных дел Великобритании в Россию, запланированный в этом месяце, в связи с изменениями в расписании встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе посольства в РФ.

В пресс-службе добавили, что министр иностранных дел с нетерпением ждёт возможности совершить визит как можно скорее.

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Тэги: БРИТАНИЯ, МИД, ВИЗИТ, ПЕРЕНОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]