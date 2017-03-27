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Дальнее зарубежье 27.03.2017 19:16

Сенат США планирует задать вопросы зятю Трампа Кушнеру в связи с его встречей с главой Внешэкономбанка - газета

Комитет по разведке Сената США планирует вызвать зятя президента США и его старшего советника Джареда Кушнера в рамках расследования данных о связях между командой Дональда Трампа и Россией, пишет в понедельник газета "Нью-Йорк Таймс" со ссылкой на источники в американском Конгрессе и в администрации президента США.

"В Белом доме стало известно в этом месяце, что комитет по разведке Сената, который расследует данные о предполагаемом российском вмешательстве в президентские выборы США 2016 года, хочет задать вопросы Кушнеру по поводу встреч, которые он провел с послом РФ Сергеем Кисляком, как следует со слов правительственных чиновников", - пишет газета.

"Встречи включали также совещание, о котором не сообщалось ранее, с главой государственного российского банка развития (Внешэкономбанка - ИФ)", - отмечается в сообщении.

"Нью-Йорк таймс" подчеркивает, что до этого момента в Белом доме знали лишь о встрече Д.Кушнера и С.Кисляка, имевшей место в небоскребе Trump Tower в начале декабря прошлого года. Именно на той встрече и присутствовал Майкл Флинн, который в дальнейшем занял пост советника по национальной безопасности Д.Трампа, а затем - ушел в отставку.

Позже в том же месяце, пишет газета, "Кисляк попросил о второй встрече, которой Кушнер поручил заняться одному из своих помощников".

"По просьбе Кисляка Кушнер позже встретился с Сергеем Горьковым, главой Внешэкономбанка", - пишет издание, напоминая, что он внесен в санкционный список из-за событий на Украине.

"Нью-Йорк таймс" отмечает, что представитель Белого дома Хоуп Хикс подтвердила эти встречи, подчеркнув, что ни к каким последствиям они не привели. С С.Горьковым изданию связаться не удалось.

Х.Хикс отметила, что в ходе встречи не обсуждалось ничего значительного. Она добавила, что Дж.Кушнер готов прийти на слушания: "Он не пытается ничего скрывать и хочет быть абсолютно транспарентным".

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Тэги: США, СЕНАТ, КУШНЕР, РОССИЯ


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