Азербайджан более уязвим к снижению нефтяных цен, чем Казахстан - Moody`s

Азербайджан более уязвим к снижению нефтяных цен, чем Казахстан, отмечается в отчете международного рейтингового агентства Moody`s Investors Service «Азербайджан и Казахстан. Сравнительный анализ: различия в уровне экономической устойчивости, степени развития государственных институтов и величине долговой нагрузки обуславливают различия в кредитоспособности».

«Темпы роста экономики и наполняемость бюджета обеих стран в сильной степени зависят от доходов от экспорта углеводородов. При этом Азербайджан более уязвим к снижению нефтяных цен, чем Казахстан, поскольку его экономика в три с половиной раза меньше, а уровень доходов составляет половину казахстанского», - говорится в отчете.

Казахстан также добился большего прогресса в области улучшения своего бизнес-климата и устранения других структурных препятствий на пути экономического роста, отмечает Moody`s.

По мнению агентства, Казахстан и Азербайджан испытывают схожие трудности в связи с падением цен на нефть с ценовых максимумов, отмечавшихся с середины 2014 года. К ним относятся резкое замедление экономики, двузначная инфляция, сокращение объема валютных резервов и ухудшение ситуации в банковском секторе.

«Однако, более высокая диверсификация экономики Казахстана по сравнению с азербайджанской экономикой, более сильные государственные институты и более низкий уровень долга обуславливают более высокую устойчивость Казахстана к давлению негативных факторов», - сказано в отчете.

Moody`s напоминает, что в 2015 году нефть и газ занимали 89% в структуре товарного экспорта Азербайджана и 26% в структуре номинального ВВП и обеспечивали 60-70% доходов консолидированного государственного бюджета. У Казахстана нефть и газ занимали 76% в структуре товарного экспорта и приблизительно 18% в структуре номинального ВВП, обеспечивали около 42% доходов консолидированного госбюджета.

«Кроме того, уровень развития государственных институтов в Казахстане выше, чем в Азербайджане, что позволяет ему более эффективно реагировать на неблагоприятные экономические факторы. Казахстан демонстрирует более высокие показатели эффективности государственного управления, его статистические данные более доступны и транспарентны, он в большей степени продвинулся на пути реформ, что означает, что в среднесрочной перспективе его государственные институты останутся сильнее, чем у Азербайджана», - говорится в отчете.

Кроме того, более плавный переход к плавающему обменному курсу и более быстрое принятие мер для предотвращения роста инфляции позволили Казахстану лучше справиться с последствиями падения цен на нефть.

Согласно отчету, банки обеих стран испытывают трудности. Прогноз по банковским системам обеих стран «негативный», поскольку доля проблемных кредитов составляет 25% общего объема выданных кредитов в Азербайджане и 37% - в Казахстане.

«Однако, снижению их рисков способствуют недавно предпринятые правительствами обеих стран меры, направленные на защиту своих банковских систем, а также небольшие размеры обеих банковских систем: по состоянию на 2015 год совокупный объем банковских активов составлял 53% ВВП Азербайджана и 60% ВВП Казахстана», - сказано в отчете.

Moody`s также отмечает, что госдолг у Азербайджана выше, чем у Казахстана, но обе страны имеют достаточное пространство для фискального маневра. «За период с 2014 года по 2016 год долг Азербайджана к ВВП вырос примерно на 30 процентных пунктов в результате оказания государством прямой поддержки банковскому сектору. Долг Казахстана к ВВП за тот же период вырос менее чем на 10 процентных пунктов. Однако, значительный объем резервов и высокий уровень доступности кредитных ресурсов поддерживают высокий уровень фискальной устойчивости в обеих странах», - говорится в отчете.

А.Ахундов