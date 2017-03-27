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Дальнее зарубежье 27.03.2017 19:33

Иракские ополченцы-шииты против участия США в наступлении на Мосул

Шиитские ополченцы Ирака высказались за отстранение сил США от наступления на Мосул.

Джавад аль-Тлейбави, представитель одной из группировок, входящей в силы народного ополчения иракских шиитов "Аль-Хашд аш-Шааби, обратился с таким призывом в понедельник к правительству Ирака во имя "чистоты операции".

Представитель ополченцев обвинил военных США в том, что они "совершают преступления путем чрезмерного использования силы" в ходе операции по освобождению Мосула от террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ), сообщают иракские СМИ.

Они отмечают, что возглавляемая США коалиция неоднократно обвинялась в том, что удары ее авиации приводили к гибели сотен мирных жителей.

Иракские войска при поддержке ополченцев и международной коалиции с октября прошлого года проводит операцию по освобождению второго по величине города страны от боевиков ИГИЛ. В январе правительственные силы восстановили контроль над восточными районами Мосула и сейчас проводят операцию по очистке от террористов западной части города.

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Тэги: ИРАК, ШИИТЫ, ОПОЛЧЕНИЕ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]