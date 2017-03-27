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Карабахский конфликт 27.03.2017 17:42

Американский посредник по Карабаху сообщил о наличии плана урегулирования конфликта, вокруг которого стороны ведут переговоры

Стороны карабахского конфликта обсуждают план урегулирования, заявил американский посредник по карабахскому урегулированию Ричард Хогланд.

"Документ, вокруг которого стороны ведут переговоры, не называется "планом Лаврова". "Плана Лаврова" нет. Этот документ состоит из трех частей. Детали обнародовать я не могу", - сказал Р.Хогланд на пресс-конференции в Ереване.

По его словам, стороны должны сами поработать над документом.

"Это дипломатия, и план может поменяться, поэтому не все в переговорном процессе публично. Мы встречаемся, пытаемся найти общий путь, по которому можно двигаться вперед. Мы пытаемся примирить стороны, от чего выиграют народы", - сказал Р.Хогланд.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ПЛАН, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]