Казахстан отправил первый груз из порта Курык в Азербайджан

Казахстан на минувшей неделе отправил первый груз в Азербайджан из порта Курык, говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (Каспар).

«Груз был отправлен из порта Курык 24 марта паромом «Барда» Каспара. Вагоны были доставлены в Бакинский международный морской торговый порт 25 марта», - отмечается в информации.

По данным Каспар, порт Курык имеет очень важное географическое расположение. Глубина моря на территории порта позволяет осуществлять перевалку грузов различного назначения.

Расположение комплекса вдоль маршрута Транскаспийского международного транспортного маршрута имеет большое значения для перевозки растущих в этом направлении объемов грузов.

«До сих пор транзитные грузы из Казахстана в Азербайджан отправлялись из порта Актау. Однако, ограниченные возможности грузоперевозки порта Актау и неблагоприятные географические условия (прямое воздействие ветров) негативно отражались на рентабельности операций. По этой причине запуск паромного комплекса Курык для Азербайджана имеет большое значение, поскольку он находится на более близком расстоянии от Бакинского порта», - отмечается в сообщении.

По информации Каспар, путь из Курыка в Баку занимает 18 часов. От Актау в Баку – 22 часа.

Н.Аббасова