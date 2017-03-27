Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7201 EUR   1.8654 RUR   0.0302 GBR   2.1549 TRY   0.4771

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.97 Brent   50.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° Завтра 10° 29 Мар 13° 30 Мар 13°

Карабахский конфликт 27.03.2017 17:54

США, РФ и Франция не имеют противоречий по карабахскому урегулированию - американский дипломат

В переговорах по карабахскому урегулированию важна политическая воля высшего руководства для возвращения за стол переговоров, заявил американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд.

"В результате этого можно будет найти мирное решение. Принимать решения - дело руководителей и народов. Есть планы, которые можно обсудить. Настало время вернуться за стол переговоров", - сказал Р.Хогланд на пресс-конференции в Ереване в понедельник.

По его словам, в вопросе карабахского урегулирования США, Россия и Франция не имеют противоречий.

"Если даже по другим вопросам между нашими странами и есть противоречия, то в карабахском вопросе мы можем работать вместе", - отметил американский посредник.

Р.Хогланд также считает, что переговоры по Карабаху не находятся в тупике.

"Переговорный процесс слишком замедлился, но он не находится в тупике", - отметил он.

В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ОБСЕ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, КАРАБАХ


Похожие новости


ОБСЕ посчитала избирательную систему США по многим пунктам не соответствующей международным стандартам США ждут воплощения в жизнь договоренностей, достигнутых президентами Азербайджана и Армении в Вене и Санкт-Петербурге Изменений в Минской группе по Карабаху не будет, работа с Турцией продолжится - сопредседатель США Миссия ОБСЕ будет развернута в Донбассе после прекращения там боевых действий - Нуланд Около 2 млн. человек становятся жертвами принудительной трудовой эксплуатации в Южной и Восточной Европе и в странах СНГ В МИД РФ удивлены "крайне вялой" реакцией ОБСЕ на действия властей Техаса в отношении наблюдателей БДИПЧ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]