США, РФ и Франция не имеют противоречий по карабахскому урегулированию - американский дипломат

В переговорах по карабахскому урегулированию важна политическая воля высшего руководства для возвращения за стол переговоров, заявил американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд.
"В результате этого можно будет найти мирное решение. Принимать решения - дело руководителей и народов. Есть планы, которые можно обсудить. Настало время вернуться за стол переговоров", - сказал Р.Хогланд на пресс-конференции в Ереване в понедельник.
По его словам, в вопросе карабахского урегулирования США, Россия и Франция не имеют противоречий.
"Если даже по другим вопросам между нашими странами и есть противоречия, то в карабахском вопросе мы можем работать вместе", - отметил американский посредник.
Р.Хогланд также считает, что переговоры по Карабаху не находятся в тупике.
"Переговорный процесс слишком замедлился, но он не находится в тупике", - отметил он.
В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.
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