Баку призывает ОБСЕ усадить Ереван за стол переговоров по Карабаху – постпредство Азербайджана в ОБСЕ

Азербайджан призывает Минскую группу ОБСЕ, а также Австрию, председательствующую в ОБСЕ, оказать воздействие на Ереван для проведения переговоров по урегулированию карабахского конфликта.

По сообщению азербайджанского МИД, постпредство Азербайджана при ОБСЕ направило письмо государствам-членам, председателю постоянного совета, секретариату и соответствующим структурам ОБСЕ.

Письмо направлено в связи с военными учениями, проведенными Арменией на оккупированных азербайджанских территориях, визитом на эти территории президента Армении Сержа Саргсяна и сделанными им заявлениями.

«Азербайджан призывает МГ ОБСЕ и ее сопредседателей, а также Австрию, председательствующую в ОБСЕ, публично осудить нарушения (Ереваном - ИФ) соответствующих пунктов Совбеза ООН и режима прекращения огня, потребовать от Армении положить конец оккупации азербайджанских территорий, вывести войска и продемонстрировать добрую волю для присоединения к субстантивным переговорам для достижения прочного урегулирования конфликта»,- говорится в тексте письма.

Постпредство отмечает, что отсутствие реакции на повторяющиеся провокации со стороны Армении может нанести серьезный удар мирному процессу и привести к непредвиденным последствиям.

Ф.Исазаде