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Карабахский конфликт 27.03.2017 17:56

Баку призывает ОБСЕ усадить Ереван за стол переговоров по Карабаху – постпредство Азербайджана в ОБСЕ

Азербайджан призывает Минскую группу ОБСЕ, а также Австрию, председательствующую в ОБСЕ, оказать воздействие на Ереван для проведения переговоров по урегулированию карабахского конфликта.

По сообщению азербайджанского МИД, постпредство Азербайджана при ОБСЕ направило письмо государствам-членам, председателю постоянного совета, секретариату и соответствующим структурам ОБСЕ.

Письмо направлено в связи с военными учениями, проведенными Арменией на оккупированных азербайджанских территориях, визитом на эти территории президента Армении Сержа Саргсяна и сделанными им заявлениями.

«Азербайджан призывает МГ ОБСЕ и ее сопредседателей, а также Австрию, председательствующую в ОБСЕ, публично осудить нарушения (Ереваном - ИФ) соответствующих пунктов Совбеза ООН и режима прекращения огня, потребовать от Армении положить конец оккупации азербайджанских территорий, вывести войска и продемонстрировать добрую волю для присоединения к субстантивным переговорам для достижения прочного урегулирования конфликта»,- говорится в тексте письма.

Постпредство отмечает, что отсутствие реакции на повторяющиеся провокации со стороны Армении может нанести серьезный удар мирному процессу и привести к непредвиденным последствиям.

Ф.Исазаде

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Тэги: ОБСЕ, КОНФЛИКТ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]