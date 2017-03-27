Баку призывает ОБСЕ усадить Ереван за стол переговоров по Карабаху – постпредство Азербайджана в ОБСЕ

Азербайджан призывает Минскую группу ОБСЕ, а также Австрию, председательствующую в ОБСЕ, оказать воздействие на Ереван для проведения переговоров по урегулированию карабахского конфликта.
По сообщению азербайджанского МИД, постпредство Азербайджана при ОБСЕ направило письмо государствам-членам, председателю постоянного совета, секретариату и соответствующим структурам ОБСЕ.
Письмо направлено в связи с военными учениями, проведенными Арменией на оккупированных азербайджанских территориях, визитом на эти территории президента Армении Сержа Саргсяна и сделанными им заявлениями.
«Азербайджан призывает МГ ОБСЕ и ее сопредседателей, а также Австрию, председательствующую в ОБСЕ, публично осудить нарушения (Ереваном - ИФ) соответствующих пунктов Совбеза ООН и режима прекращения огня, потребовать от Армении положить конец оккупации азербайджанских территорий, вывести войска и продемонстрировать добрую волю для присоединения к субстантивным переговорам для достижения прочного урегулирования конфликта»,- говорится в тексте письма.
Постпредство отмечает, что отсутствие реакции на повторяющиеся провокации со стороны Армении может нанести серьезный удар мирному процессу и привести к непредвиденным последствиям.
Ф.Исазаде
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