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Внутренняя политика 27.03.2017 18:11

Глава Азербайджана распорядился о присвоении звания генерал-майора сотрудникам СГБ и СВР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о присвоении сотрудникам Службы внешней разведки (СВР) и Службы государственной безопасности (СГБ) высших воинских званий, отмечается в сообщении на сайте главы государства.

Согласно распоряжениям, звание генерал-майора присвоено заместителю начальника СВР Джейхуну Шадлинскому и сотрудникам СГБ - полковникам Рауфу Халафову, Ильгару Мусаеву, Сахибу Нагиеву, Асифу Рустамову.

Глава государства также распорядился о награждении группы сотрудников СГБ орденами «За службу Отечеству» второй и третьей степени, медалями «За Отчизну», «За отвагу», «За военные заслуги» за отличие в обеспечении национальной безопасности Азербайджана, пресечении диверсионно-подрывной деятельности зарубежных спецслужб и борьбе с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, СГБ, СВР, ЗВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]