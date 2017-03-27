Глава Азербайджана распорядился о присвоении звания генерал-майора сотрудникам СГБ и СВР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о присвоении сотрудникам Службы внешней разведки (СВР) и Службы государственной безопасности (СГБ) высших воинских званий, отмечается в сообщении на сайте главы государства.

Согласно распоряжениям, звание генерал-майора присвоено заместителю начальника СВР Джейхуну Шадлинскому и сотрудникам СГБ - полковникам Рауфу Халафову, Ильгару Мусаеву, Сахибу Нагиеву, Асифу Рустамову.

Глава государства также распорядился о награждении группы сотрудников СГБ орденами «За службу Отечеству» второй и третьей степени, медалями «За Отчизну», «За отвагу», «За военные заслуги» за отличие в обеспечении национальной безопасности Азербайджана, пресечении диверсионно-подрывной деятельности зарубежных спецслужб и борьбе с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью.

А.Ахундов