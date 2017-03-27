Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Аргентины

Посол Азербайджана в Аргентине Рашад Асланов вручил верительные грамоты президенту страны Маурисио Макри, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Р.Асланов и М.Макри также обсудили перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Аргентиной в различных сферах.

Посол передал М.Макри приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева. Президент Аргентины также попросил передать свои приветствия президенту Азербайджана.