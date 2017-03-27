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Внешняя политика 27.03.2017 20:19

Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Аргентины

Посол Азербайджана в Аргентине Рашад Асланов вручил верительные грамоты президенту страны Маурисио Макри, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Р.Асланов и М.Макри также обсудили перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Аргентиной в различных сферах.

Посол передал М.Макри приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева. Президент Аргентины также попросил передать свои приветствия президенту Азербайджана.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПОСОЛ, АРГЕНТИНА, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]