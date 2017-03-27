Арабские государства должны прилагать больше усилий для разрешения сирийского конфликта - генсек ЛАГ

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт в понедельник призвал власти входящих в это объединение стран приложить больше усилий для урегулирования сирийского конфликта, сообщают западные СМИ.
"В моем понимании неправильно, что арабские государства находятся вне крупнейшего кризиса современности в регионе", - приводит его слова западная пресса.
Абуль Гейт призвал арабские государства "найти эффективный способ вмешательства для того, чтобы прекратить кровопролитие в Сирии и положить конец войне".
Как отмечают СМИ, такое заявление генсек ЛАГ сделал в преддверии ежегодного саммита ЛАГ, который пройдет в Аммане позже на этой неделе.
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