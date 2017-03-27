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Дальнее зарубежье 27.03.2017 20:37

Арабские государства должны прилагать больше усилий для разрешения сирийского конфликта - генсек ЛАГ

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт в понедельник призвал власти входящих в это объединение стран приложить больше усилий для урегулирования сирийского конфликта, сообщают западные СМИ.

"В моем понимании неправильно, что арабские государства находятся вне крупнейшего кризиса современности в регионе", - приводит его слова западная пресса.

Абуль Гейт призвал арабские государства "найти эффективный способ вмешательства для того, чтобы прекратить кровопролитие в Сирии и положить конец войне".

Как отмечают СМИ, такое заявление генсек ЛАГ сделал в преддверии ежегодного саммита ЛАГ, который пройдет в Аммане позже на этой неделе.

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Тэги: МИР, ЛАГ, СИРИЯ, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]