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Дальнее зарубежье 28.03.2017 09:14

В Конгрессе США отменили запланированные на вторник слушания о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы

Комитет по разведке палаты представителей Конгресса США отменил запланированные на 28 марта вторые по счету открытые слушания о предположительном вмешательстве России в выборы в США.

"Слушания были отложены, встреча будет перенесена на более поздний срок", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте комитета.

Ранее планировалось, что открытые слушания о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы пройдут в Конгрессе 28 марта. В слушаниях должны были принимать участие экс-директор ЦРУ Джон Бреннан, бывший глава национальной разведки Джеймс Клэппер и экс-глава Минюста США Салли Йейтс.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, РОССИЯ, СЛУШАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]