В Конгрессе США отменили запланированные на вторник слушания о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы

Комитет по разведке палаты представителей Конгресса США отменил запланированные на 28 марта вторые по счету открытые слушания о предположительном вмешательстве России в выборы в США.

"Слушания были отложены, встреча будет перенесена на более поздний срок", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте комитета.

Ранее планировалось, что открытые слушания о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы пройдут в Конгрессе 28 марта. В слушаниях должны были принимать участие экс-директор ЦРУ Джон Бреннан, бывший глава национальной разведки Джеймс Клэппер и экс-глава Минюста США Салли Йейтс.