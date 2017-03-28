Постпред США при ООН обещала не давать Израиль в обиду

Соединенные Штаты не позволят в дальнейшем "избиения" Израиля в ООН, заявила постпред США при всемирной организации Никки Хейли.
В беседах в рамках конференции Американо-израильского комитета по общественным связям Н.Хейли назвала резолюцию СБ ООН 2334, требующую прекращения Израилем строительства поселений на западном берегу реки Иордан, "ударом под дых" всем американцам.
При голосовании по резолюции в декабре 2016 года предыдущий постпред США Саманта Пауэр воздержалась, а не воспользовалась правом вето, что дало возможность ее принять.
В ходе свободной беседы в кулуарах конференции Н.Хейли заявила: "Надо сказать, что все в ООН боятся говорить со мной на тему резолюции 2334. А я хочу, чтобы все они знали: то, что случилось (принятие резолюции - ИФ) никогда не повторится. Дни избиения Израиля миновали". Принятие резолюции она назвала "не только обидным, но и постыдным".
Дипломат подчеркнула, что США "никогда не откажутся от поддержки своих друзей, а у нас нет друга ближе Израиля".
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