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Дальнее зарубежье 28.03.2017 09:27

Постпред США при ООН обещала не давать Израиль в обиду

Соединенные Штаты не позволят в дальнейшем "избиения" Израиля в ООН, заявила постпред США при всемирной организации Никки Хейли.

В беседах в рамках конференции Американо-израильского комитета по общественным связям Н.Хейли назвала резолюцию СБ ООН 2334, требующую прекращения Израилем строительства поселений на западном берегу реки Иордан, "ударом под дых" всем американцам.

При голосовании по резолюции в декабре 2016 года предыдущий постпред США Саманта Пауэр воздержалась, а не воспользовалась правом вето, что дало возможность ее принять.

В ходе свободной беседы в кулуарах конференции Н.Хейли заявила: "Надо сказать, что все в ООН боятся говорить со мной на тему резолюции 2334. А я хочу, чтобы все они знали: то, что случилось (принятие резолюции - ИФ) никогда не повторится. Дни избиения Израиля миновали". Принятие резолюции она назвала "не только обидным, но и постыдным".

Дипломат подчеркнула, что США "никогда не откажутся от поддержки своих друзей, а у нас нет друга ближе Израиля".

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Тэги: США, ПОСТПРЕД, ИЗРАИЛЬ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]