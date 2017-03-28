Северная Корея провела очередное испытание ракетного двигателя для МБР - ТВ

Третье за последнее время испытание нового ракетного двигателя было проведено в КНДР в пятницу минувшей недели, сообщил американский телеканал CNN со ссылками на военные источники.

Они отметили, что, по их оценкам, применяемая в новых двигателях технология свидетельствует, что они могут устанавливаться на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР).

Телеканал высказывает опасение, что северокорейские МБР могут угрожать материковой части США, однако эксперты пока не могут дать однозначного ответа, удалось ли Северной Корее в достаточной степени минимизировать ядерные заряды, чтобы их можно было использовать в боеголовках ракет.

В то же время, напоминает CNN, в понедельник США объявили о размещении на территории Южной Кореи новых истребителей-бомбардировщиков F-35B для защиты своих южнокорейских и японских союзников в условиях ракетно-ядерной угрозы со стороны Северной Кореи.