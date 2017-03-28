Путин проведет в Москве переговоры с президентом Ирана Рухани

Переговоры президента РФ Владимира Путина и его иранского коллеги Хасана Рухани пройдут во вторник в Москве.
Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, что 28 марта состоится официальный визит в российскую столицу президента Ирана Х.Рухани.
В свою очередь пресс-служба Кремля проинформировала, что "в ходе переговоров глав государств планируется рассмотреть весь комплекс вопросов российско-иранского сотрудничества". "Особое внимание предполагается уделить перспективам расширения торгово-экономических и инвестиционных связей, в том числе в контексте реализации крупных совместных проектов в сфере энергетики и транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что В.Путин и Х.Рухани "продолжат обмен мнениями по актуальным темам мировой и региональной повестки дня".
По итогам переговоров будет подписан ряд двусторонних документов.
"Мы больше 10 документов будем готовить к подписанию", - сообщил посол Ирана в РФ Мехди Санаи 14 марта, комментируя ожидания от визита Х.Рухани в Москву.
Посол отметил, что при сохранении нынешнего темпа развития политических отношений между Ираном и Россией в ближайшие три года товарооборот между двумя странами может увеличиться. "Мы достигнем значительного объема товарооборота, на предстоящие три года, достигнем, может быть, 10 млрд (долларов)", - сказал он.
Это возможно при невмешательстве третьих стран в отношения Москвы и Тегерана, добавил посол.
Как сообщалось, в конце декабря президенты стран ЕАЭС одобрили запуск переговоров с рядом государств, в том числе с Ираном, о создании зоны свободной торговли. 21 февраля сообщалось, что Россия и Иран уже в марте могут парафировать соглашение о зоне свободной торговли. "Будем делать всё возможное, чтобы выйти на процедуру парафирования соглашения к моменту визита президента Ирана Хасана Рухани в Россию (запланирован на конец марта - ИФ). Либо мы договоримся по основным блокам такого соглашения", - заявлял ранее находившийся с визитом в Тегеране первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.
Президент Ирана прибыл в Москву 27 марта. В тот же день состоялись его переговоры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Как сообщалось, стороны обсудили текущие международные дела и торгово-экономические отношения между Россией и Узбекистаном.
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