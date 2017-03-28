Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7201 EUR   1.8691 RUR   0.0303 GBR   2.1619 TRY   0.4761

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.97 Brent   50.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 14° 30 Мар 14° 31 Мар 12°

СНГ 28.03.2017 10:17

Премьер-министры РФ и Узбекистана обсудят в Москве совместные энергетические проекты и экономическое сотрудничество

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудит реализацию двусторонних проектов в сфере энергетически, транспортной и сельскохозяйственной отраслях с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Встреча Д.Медведев и А.Арипова пройдет во вторник в рамках рабочего визита премьер-министра Узбекистана в Россию.

"Планируется обсудить ход подготовки к предстоящему государственному визиту президента республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Российскую Федерацию, в том числе состояние работы над проектами выносимых на подписание двусторонних документов", - рассказал сотрудник аппарата правительства.

Ранее сообщалось, что визит Ш.Мирзиёева в Россию планируется в апреле.

Собеседник агентства рассказал, что на встрече премьеры "рассмотрят вопросы российско-узбекского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной, транспортной и культурно-гуманитарной областях".

"Несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, в 2016 году удалось сохранить физические объемы двусторонней торговли, а по целому ряду отраслей обеспечить их значительный рост. В частности, за минувший год существенно выросли объемы экспорта узбекской сельхозпродукции на российский рынок - рост в 2,3 раза, до 114 млн долл. Созданы льготные условия для узбекских поставщиков плодоовощной продукции за счет внедрения системы "зеленого коридора",- рассказа сотрудник аппарата.

Осуществляются совместные проекты в различных отраслях промышленности, включая нефтегазовую отрасль, машиностроение, телекоммуникации в рамках соглашением между правительствами РФ и Узбекистана об основных направлениях развития и углубления экономического сотрудничества на 2015-2019 гг.

По словам собеседника агентства, активно развивается российско-узбекское сотрудничество в сфере топливно-энергетического комплекса, ПАО "ЛУКОЙЛ" с совокупным объемом инвестиций в $5 млрд является крупнейшим иностранным инвестором в Узбекистане.

"Важным компонентом всего комплекса российско-узбекских отношений является межрегиональное сотрудничество. Ожидается, что дополнительный импульс активизации торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества между регионами двух стран придаст подписание межправительственного Соглашения о содействии межрегиональному сотрудничеству", - отметили в аппарате правительства.

Одно из приоритетных направлений - взаимодействие в культурно-гуманитарной и научно-технической сферах: образование, медицина, культура и искусство, информационное пространство, молодежная политика, сохранение в Узбекистане позиций русского языка.

"Руководители правительств России и Узбекистана рассмотрят перспективы развития туристических обменов между двумя странами",- сказал собеседник агентства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ПРЕМЬЕРЫ, ПОВЕСТКА


Похожие новости


Президент Узбекистана отмечает активное сотрудничество Москвы и Ташкента в сфере безопасности Президент Узбекистана планирует в апреле совершить визит в Россию Узбекский лидер нанесет визит в Москву весной - Песков Первый официальный визит нового президента Узбекистана Мирзиёева запланирован в Москву - СМИ Путин прибыл с частным визитом в Узбекистан В Институте нейрохирургии им.Бурденко сообщают: их медики оказывают в Узбекистане помощь Каримову

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]