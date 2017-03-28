Премьер-министры РФ и Узбекистана обсудят в Москве совместные энергетические проекты и экономическое сотрудничество

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудит реализацию двусторонних проектов в сфере энергетически, транспортной и сельскохозяйственной отраслях с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым.
Встреча Д.Медведев и А.Арипова пройдет во вторник в рамках рабочего визита премьер-министра Узбекистана в Россию.
"Планируется обсудить ход подготовки к предстоящему государственному визиту президента республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Российскую Федерацию, в том числе состояние работы над проектами выносимых на подписание двусторонних документов", - рассказал сотрудник аппарата правительства.
Ранее сообщалось, что визит Ш.Мирзиёева в Россию планируется в апреле.
Собеседник агентства рассказал, что на встрече премьеры "рассмотрят вопросы российско-узбекского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной, транспортной и культурно-гуманитарной областях".
"Несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, в 2016 году удалось сохранить физические объемы двусторонней торговли, а по целому ряду отраслей обеспечить их значительный рост. В частности, за минувший год существенно выросли объемы экспорта узбекской сельхозпродукции на российский рынок - рост в 2,3 раза, до 114 млн долл. Созданы льготные условия для узбекских поставщиков плодоовощной продукции за счет внедрения системы "зеленого коридора",- рассказа сотрудник аппарата.
Осуществляются совместные проекты в различных отраслях промышленности, включая нефтегазовую отрасль, машиностроение, телекоммуникации в рамках соглашением между правительствами РФ и Узбекистана об основных направлениях развития и углубления экономического сотрудничества на 2015-2019 гг.
По словам собеседника агентства, активно развивается российско-узбекское сотрудничество в сфере топливно-энергетического комплекса, ПАО "ЛУКОЙЛ" с совокупным объемом инвестиций в $5 млрд является крупнейшим иностранным инвестором в Узбекистане.
"Важным компонентом всего комплекса российско-узбекских отношений является межрегиональное сотрудничество. Ожидается, что дополнительный импульс активизации торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества между регионами двух стран придаст подписание межправительственного Соглашения о содействии межрегиональному сотрудничеству", - отметили в аппарате правительства.
Одно из приоритетных направлений - взаимодействие в культурно-гуманитарной и научно-технической сферах: образование, медицина, культура и искусство, информационное пространство, молодежная политика, сохранение в Узбекистане позиций русского языка.
"Руководители правительств России и Узбекистана рассмотрят перспективы развития туристических обменов между двумя странами",- сказал собеседник агентства.
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