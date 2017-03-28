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Инфраструктура и тендеры 28.03.2017 09:06

ЦБ Азербайджана закупает систему для счета и сортировки монет

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил тендер на закупку системы для счета и сортировки монет, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

По условиям тендера поставка данной системы должна быть осуществлена победителем тендера в течение 60 дней после заключения контракта.

При выборе победителя будут учитываться следующие критерии: цена и технические условия.

Госпошлина за участие в тендере составляет 150 манат.

Предложения по тендеру будут приниматься до 24 апреля, тендерная процедура состоится 25 апреля.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЦЕНТРОБАНК, МОНЕТЫ, СИСТЕМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]