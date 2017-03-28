ЦБ Азербайджана закупает систему для счета и сортировки монет

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил тендер на закупку системы для счета и сортировки монет, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

По условиям тендера поставка данной системы должна быть осуществлена победителем тендера в течение 60 дней после заключения контракта.

При выборе победителя будут учитываться следующие критерии: цена и технические условия.

Госпошлина за участие в тендере составляет 150 манат.

Предложения по тендеру будут приниматься до 24 апреля, тендерная процедура состоится 25 апреля.

А.Азизов