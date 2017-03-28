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ТЭК 28.03.2017 09:29

Нефть во вторник дорожает, Brent торгуется около $51 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатских торгов во вторник повышаются, в том числе благодаря снижению курса американского доллара.

Однако значительные объемы добычи в США и неопределенность в отношении эффективности мер по снижению добычи, которые предпринимают страны-члены ОПЕК и другие крупные мировые производители, являются ограничивающими рост котировок факторами, пишет MarketWatch.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:14 подорожали на $0,26 (0,51%) - до $51,01 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена опустилась на $0,05 (0,1%), завершив торги на уровне $50,75 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром во вторник выросли на $0,29 (0,61%) - до $48,02 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена снизилась на $0,24 (0,5%) и закончила день на уровне $47,73 за баррель.

В среде министерство энергетики США опубликует еженедельный отчет об изменении объемов коммерческих запасов нефти в стране. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагает их увеличение за прошлую неделю на 300 тыс. баррелей. При этом резервы уже находятся на максимальном уровне с начала ведения расчетов в 1982 году.

Поток нефти из США может подтолкнуть ОПЕК к отказу от своих планов по снижению добычи, полагают некоторые эксперты.

"Члены ОПЕК известны тем, что они говорят одно и делают другое", - заявил рыночный аналитик OptionsXpress Бен Ле Брун. По его мнению, если картель согласится продлить сделку по сокращению производства, то он, "по сути, выстрелит себе в ногу".

Следующее заседание ОПЕК запланировано на 25 мая, на нем будет принято решение о продлении или отказе от нынешних договоренностей о заморозке добычи.

Между тем заместитель главного исполнительного директора BP Plc Ламар Маккей полагает, что глобальный нефтяной рынок сбалансируется в 2017 году. "Потребуется время для сокращения запасов нефти", но можно ожидать значительного их падения позднее в этом году, сказал он в интервью агентству Bloomberg.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]