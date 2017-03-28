Доходы предприятий связи и почты в Азербайджане в январе-феврале увеличились на 2,4%

Доходы предприятий связи и почты в Азербайджане в январе-феврале 2017 года сократились по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 2,4% - до 257,6 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

В структуре доходов 80,4% пришлись на предприятия, действующие в частном секторе.

Потребителями 71,2% услуг стали физические лица, которым в стоимостном выражении оказано услуг на сумму 183,4 млн манатов (рост на 2%).

На долю услуг мобильной связи, оказанных тремя действующими в стране операторами мобильной связи - Azercell Telecom, Bakcell и Azerfon - в январе-феврале 2017 года пришлось 125,5 млн манатов или 48,7% общего объема услуг связи (рост на 2,7% -ИФ-Аз).

Н.Аббасова