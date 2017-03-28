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СНГ 28.03.2017 10:49

Сербия выдала России обвиняемого в участии в НВФ

Участник незаконных вооружённых формирований (НВФ) экстрадирован из Сербии в РФ, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Сотрудниками российского Бюро Интерпола осуществлена экстрадиция из Сербии в Россию Тимура Эмирбекова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК (участие в НВФ) России", - сказала И.Волк.

По её словам, в июне 2015 года в отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по факту его участия в вооруженном конфликте на стороне незаконных вооруженных формирований.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий Эмирбеков был задержан на территории Сербии. Сегодня обвиняемого доставили в Москву в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России",- отметила представитель министерства.

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Тэги: РОССИЯ, СЕРБИЯ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ, ВЫДАЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]