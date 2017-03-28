Сербия выдала России обвиняемого в участии в НВФ

Участник незаконных вооружённых формирований (НВФ) экстрадирован из Сербии в РФ, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Сотрудниками российского Бюро Интерпола осуществлена экстрадиция из Сербии в Россию Тимура Эмирбекова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК (участие в НВФ) России", - сказала И.Волк.
По её словам, в июне 2015 года в отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по факту его участия в вооруженном конфликте на стороне незаконных вооруженных формирований.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий Эмирбеков был задержан на территории Сербии. Сегодня обвиняемого доставили в Москву в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России",- отметила представитель министерства.
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