Московские аэропорты переведены на усиленный режим работы

Московские аэропорты готовы предстоящим вечером и ночью обеспечить бесперебойный вылет и прилет самолетов, несмотря на негативный прогноз погоды, сообщили "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах московской воздушной зоны.

"Аэродромные службы аэропортов "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" переведены в усиленный режим работы, применяются зимние стандарты и протоколы расчистки аэродромов. Также соответствующие службы готовы противостоять даже самым сложным метеоусловиям. Аэропорты аккредитованы по всепогодному классу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в московских аэропортах не ожидают уходов самолетов на запасные аэродромы, а также длительных задержек по метеоусловиям.

"Аэропорты Москвы приспособлены к тому, чтобы принимать и отправлять рейсы в любых метеоусловиях. Мы не ожидаем длительных задержек и уходов на запасные аэродромы. Однако кратковременные задержки рейсов возможны из-за необходимости расчищать взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки и обрабатывать самолеты перед вылетом противообледенительной жидкостью", - сказал он.

Он сообщил, что минувшей ночью аэропорты работали штатно. "Задержек по метеоусловиям и уходов на запасные аэродромы не зафиксировано", - сказал он.

В свою очередь, по данным сервиса Яндекс.Расписание, утром во вторник в московских аэропортах задержаны десять рейсов, еще 12 отменены, в том числе один рейс отменен во "Внуково", по пять рейсов задержаны в "Домодедово" и "Шереметьево", отменено, соответственно, четыре и семь рейсов.