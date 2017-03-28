Население Азербайджана в январе-феврале увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 1,4%

Население Азербайджана приобрело в январе-феврале 2017 года в объектах торговли потребительских товаров на сумму 4 млрд 926 млн манатов, что на 1,4% превышает показатель аналогичного периода 2016 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 2 млрд 498,8 млн манатов (рост по сравнению с январем-февралем 2016г на 0,5%), 2 млрд 427,2 млн манатов – на непродовольственные товары (рост на 2,3%).

По данным комитета, за отчетный период 50,7% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, напитки и табачные изделия, 18% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 6,4% - на электроприборы и мебель, 4,9%- на автомобильное топливо, 1,3% - на фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,8% - на компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 17,9% - на прочую непродовольственную продукцию.

Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров в январе-феврале составили 128,8 манатов, на покупку непродовольственных товаров – 125,2 манатов.

Н.Аббасова