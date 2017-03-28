Великобритания начала замену монет номиналом 1 фунт

Великобритания выпустила в обращение новые монеты номиналом 1 фунт стерлингов.

Новая двенадцатигранная монета оснащена специальными мерами защиты от подделок и призвана постепенно заменить свою круглую предшественницу.

Эти монеты особенно сложно подделать из-за особенности их конструкции: внутри монеты находится особый материал, который сканируется различными устройствами, например, кассовым аппаратом или машинкой для подсчета денег, отмечает BBC. Кроме того, на монете можно найти картинки, напоминающие голограммы, а также крошечные буквы на ребрах монеты.

Монетный двор Великобритании назвал эту монету самой защищенной в мире.

По некоторым оценкам, в настоящее время на каждые 40 монет номинал 1 фунт приходится одна поддельная.

Старая монета будет находиться в обращении до 15 октября. После этого магазины смогут отказаться принимать ее в качестве оплаты. При этом монету можно будет отнести в банк и обменять на новую.

Новые монеты уже были доставлены в 33 банка и в почтовые отделения по всей Великобритании.

Новая монета легче и тоньше предыдущей, она весит всего 8,75 грамма. Между тем ее диаметр составляет 23,43 мм, что несколько больше старого фунта.

Внешнее кольцо монеты золотистого цвета, выполнено из медно-никелевого сплава. Внутреннее кольцо - серебристое, состоит из никелированного сплава.

Монетный двор выпустит в обращении 1,5 млрд монет, то есть примерно по 23 монеты на каждого жителя страны.