Президент Азербайджана открыл новую подстанцию и автодорогу в Саатлинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял во вторник участие в открытии новой 110/35/10-киловольтной подстанции «Сарыджалар» в Саатлинском районе, сообщает сайт главы государства.

В рамках поездки в Саатлинский район И.Алиев открыл после реконструкции автомобильную дорогу Саатлы-Сарыджалар - Гара Нуру – Ширинбейли - Фаталикенд-Азаркенд.

Р.Бабаев