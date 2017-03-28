Посольство Британии выясняет детали задержания во время протестной акции в Москве подданного королевства

Посольство Великобритании следит за судьбой подданного королевства Грегори Хилла, задержанного в минувшие выходные в Москве в ходе акций протеста, но впоследствии отпущенного.

"Посольство Великобритании в Москве подтверждает факт задержания британского подданного 26 марта. Вечером того же дня он был отпущен из отделения полиции. Мы в контакте с семьей и предоставляем им консульскую поддержку. Мы также находимся на связи с местными органами власти и полицией для выяснения деталей инцидента", - сообщил "Интерфаксу" заместитель пресс-секретаря посольства Британии в Москве Михаил Меньшиков.