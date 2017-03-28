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Дальнее зарубежье 28.03.2017 11:14

Игиловцы покинули два газовых месторождения на востоке провинции Хомс

Террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - ИФ) вывели силы с двух газовых месторождений в восточной части сирийской провинции Хомс, сообщает во вторник арабское издание "Аль-Масдар".

По данным издания, боевики начали отход с месторождения Джира вскоре после того, как оппозиционная Свободная сирийская армия захватила несколько высот к северо-западу от Пальмиры.

Затем террористы начали отступление с близлежащего месторождения аш-Шаер, который ИГ контролировало более года.

Однако, как отмечает "Аль-Масдар", неясно, отошли ли террористы из-за действий Свободной сирийской армии или из-за необходимости пополнить силы группировки в районе города Ракки - оплота ИГ.

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Тэги: СИРИЯ, ХОМС, БОЕВИКИ, ОТСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]