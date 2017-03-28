Игиловцы покинули два газовых месторождения на востоке провинции Хомс

Террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - ИФ) вывели силы с двух газовых месторождений в восточной части сирийской провинции Хомс, сообщает во вторник арабское издание "Аль-Масдар".

По данным издания, боевики начали отход с месторождения Джира вскоре после того, как оппозиционная Свободная сирийская армия захватила несколько высот к северо-западу от Пальмиры.

Затем террористы начали отступление с близлежащего месторождения аш-Шаер, который ИГ контролировало более года.

Однако, как отмечает "Аль-Масдар", неясно, отошли ли террористы из-за действий Свободной сирийской армии или из-за необходимости пополнить силы группировки в районе города Ракки - оплота ИГ.